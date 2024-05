C'est confirmé pour Charles De Ketelaere, qui va quitter l'AC Milan pour de bon !

Charles De Ketelaere (23 ans) a retrouvé le sourire cette saison. Prêté à l'Atalanta Bergame, il a inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives en 44 rencontres toutes compétitions confondues, après une première saison italienne très compliquée (40 matchs, 0 but) avec l'AC Milan.

Depuis plusieurs semaines, on se doute que CDK ne retournera pas à Milan. Après son excellent match en Europa League ce jeudi, on en a encore eu la confirmation, cette fois par Antonio Percassi, président de l'Atalanta Bergame.

Percassi a en effet confirmé, via Fabrizio Romano, que le club bergamasque allait lever l'option d'achat incluse dans le prêt de Charles De Ketelaere. Celle-ci s'élève à 23 millions d'euros, + 4 millions d'euros de bonus et 10% à la revente pour Milan.

Une excellente nouvelle pour De Ketelaere, qui va pouvoir se focaliser sur la fin de saison l'esprit tranquille.

Le milieu créatif de l'Atalanta peut espérer également faire partie des 26 noms repris par Domenico Tedesco à l'Euro 2024.

⚫️🔵🇧🇪 Atalanta president Percassi confirms plans to sign Charles de Ketelaere on permanent deal: “We will make it happen”.



Atalanta have €23m buy option clause plus €4m add-ons and 10% sell-on clause for AC Milan. pic.twitter.com/5KQRGQsZIc