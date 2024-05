Les Ultras du Standard dénoncent les "mafieux" de 777 Partners et annoncent des actions

Ce vendredi soir, le Standard reçoit Westerlo, mais la rencontre n'a que peu d'importance au regard du contexte. Les ultras du club prévoient des actions.

Rien ne va plus au Standard, où les employés comme le staff et les joueurs ne sont plus payés et où une interdiction de transférer a été décrétée pour le mercato à venir. 777 Partners est dans la tourmente, et l'inquiétude grandit chez les supporters.

C'est dans ce contexte terrible que les Rouches préparent la venue de Westerlo, un match sans enjeu dont on se demande même s'il aura lieu. Car les ultras du Standard ont prévu des actions avant et durant la rencontre.

Ce vendredi, les Ultras ont également publié un virulent communiqué que nous reproduisons ci-dessous en intégralité :

"Chers supporters, l’heure est au bilan. Après avoir été racheté quasiment 2 ans jour pour jour par la société américaine 777 Partners, notre club de cœur est en faillite sportive mais encore plus financièrement.

Nous vivons les moments les plus sombres de l’histoire du club !

Cette société mafieuse consistant à faire circuler des flux financiers d’une société à une autre sans jamais investir dans le bon fonctionnement de celles-ci, est aujourd’hui acculée de par des actions frauduleuses et le résultat est implacable ! !

Ces bandits ont des procès de toutes parts outre Atlantique et notre club est en danger de survie.

C’était le cas depuis un certain temps mais, plus encore à l’heure d’aujourd’hui : les salariés, les fournisseurs, les joueurs et le staff ne sont plus payés et ne le seront certainement pas avant un bon moment.

À l’heure qu’il est, la faillite nous menace plus que jamais !

Nous, supporters, ne resterons pas les bras croisés à regarder nos couleurs disparaître.

Notre club doit être revendu au plus vite ! Nous encourageons tous les investisseurs locaux à se manifester en vue d’un rachat.

Afin de marquer le mécontentement, nous appelons à l'union sacrée et d'être plus que jamais présents aujourd'hui pour défendre notre club, son identité et ses valeurs.

Diverses actions seront menées pour ce match RSCL - Westerlo. Nous donnons donc rendez-vous à tous les supporters, quels qu'ils soient, à se manifester aujourd'hui à 17h au stade.

LE STANDARD C'EST NOUS ! TOUS ENSEMBLE !!"