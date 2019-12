Objectif 2020 pour Messi : battre le record de Pelé ?

Le Roi Pelé détient toujours le record du joueur qui a inscrit le plus de buts avec un seul club. Le Brésilien avait scoré à 643 reprises pour Santos.

Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, a réussi cet exploit entre 1956 et 1974. On le sait, l’époque actuelle a fait en sorte que les statistiques et les récompenses individuelles sont devenues plus qu’importantes également.

Même si les performances collectives restent heureusement primordiales, on ne peut nier l’intérêt majeur que portent les joueurs eux-mêmes à leurs statistiques. Ainsi, Léo Messi pourrait battre un record individuel mondial dès l’année prochaine. En tout cas, si le crack argentin reste sur son rendement habituel, il n’a aucun souci à se faire.

En effet, Messi a déjà planté 618 buts toutes compétitions confondues pour Barcelone. Il lui reste donc 26 buts à inscrire pour battre le record historique de Pelé. Quand on sait que le rendement annuel de Messi est en moyenne de 52 goals par an, l’Argentin devrait dépasser le maître au cours de la prochaine année, et peut-être même cette saison.