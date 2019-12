Un arbitre marocain suspendu à vie pour avoir accordé des penaltys plus que douteux

Ce week-end, l'arbitre de 44 ans a arbitré le dernier match de sa carrière : un match de division 1 entre l'Olympique de Khouribga et la Youssoufia de Berrechid.

La Fédération marocaine a depuis communiqué pour signaler que Hicham Tiazi ne pourra plus jamais arbitrer un match de foot de sa vie. Pour cause, il a accordé des penaltys plus que douteux tout au long du match. Dont trois pour la même équipe.

Une belle simulation dans le rectangle, une main imaginaire, et, constatant que cela fonctionnait, une nouvelle grosse simulation. On vous laisse juger par vous-mêmes :