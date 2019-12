Wesley Sneijder organise son jubilé : de nombreuses anciennes gloires joueront près de chez nous

Le médian offensif néerlandais a tiré un trait sur sa carrière, mais rejouera un match de prestige avec plusieurs anciens équipiers, de l'Inter de Milan en particulier.

C'est à Utrecht, sa ville natale située non loin de la frontière belge, que Wesley Sneijder disputera son jubilé. L'ancien joueur de l'Ajax, du Real Madrid, de l'Inter, du Galatasaray et de l'OGC Nice attirera plusieurs stars chez lui.

Samuel Eto'o, Julio César, Javier Zanetti, Cristian Chivu, Diego Milito, Esteban Cambiasso et Dejan Stankovic représenteront l'Inter, avec qui il a réalisé le triplé en 2010. Fabio Cannavaro, Burak Yilmaz et Jari Litmanen seront également présents.

Les légendes néerlandaises seront également de la partie, comme Clarence Seedorf, Dirk Kuijt, Patrick Kluivert, Arjen Robben, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst et Edgar Davids. Du côté des entraîneurs, il y aura Bert van Marwijk et un certain José Mourinho de l'autre.