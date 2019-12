OFFICIEL : Monaco licencie Jardim et le remplace par ... l'infortuné adjoint de Luis Enrique !

Grosse surprise sur le Rocher : si le licenciement de Jardim se faisait plutôt attendre qu'autre chose, le nom de son remplaçant est un lapin sorti du chapeau de la direction.

Leonardo Jardim n'est (à nouveau) plus l'entraîneur de l'AS Monaco. Après un retour-surprise en janvier 2019, trois mois après son licenciement et la reprise de l'équipe par Thierry Henry, Jardim avait assuré péniblement le maintien monégasque mais vivait à nouveau une saison très compliquée, si plus vraiment sur le plan sportif, en tout cas sur le plan interne, le Portugais étant très critiqué tant par ses joueurs que par la direction.

Un peu moins d'un an après son retour, et donc un peu plus d'un an après son ... premier licenciement, Jardim plie à nouveau bagages et si c'était cette fois totalement attendu, son remplaçant est une surprise. Le nom de Marcelino Garcia Toral, ancien entraîneur du FC Valence était cité. Mais c'est finalement ... Roberto Moreno qui débarque sur le Rocher.

🔴⚪️ L’AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Leonardo Jardim et l’arrivée au poste d’entraîneur de Robert Moreno. https://t.co/yvFg8SbJic — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 28, 2019

Roberto Moreno, 42 ans, n'a encore jamais entraîné de club : il s'est contenté d'un poste d'adjoint auprès de Luis Enrique, à l'AS Rome, au Celta Vigo et au FC Barcelone. Il accompagnera ensuite son mentor et ami en sélection espagnole et deviendra le sélectionneur intérimaire suite au décès de la fille de Luis Enrique.

La surprise sera totale quand, dès la qualification pour l'Euro 2020 acquise, Moreno et Enrique se brouilleront : alors que le sélectionneur "naturel" revenait de son deuil et malgré, assure la fédération espagnole, des accords préalables pour prévenir ce cas de figure, l'adjoint refuse de reprendre son rôle de T2 et rend son tablier. Une polémique qui a fait grand bruit en Espagne. Un mois plus tard, voilà Moreno entraîneur de club pour la première fois ... et voilà l'AS Monaco qui retente un coup "à la Thierry Henry".