Le Président du FC Liège dévoile le nouveau directeur général du club et évoque le départ d'un joueur

Ce jeudi 2 janvier, le matricule 4 effectuait un point presse de rentrée pour présenter son nouvel entraîneur Drazen Brncic. Le club en a profité également pour souhaiter ses bons voeux et parler d'autres dossiers.

Jean-Paul Lacomble, le président du FC Liège a présenté Drazen Brncic, le nouveau coach ce jeudi. Il n'a en revanche pas désiré évoquer trop longuement le départ de Marc Grosjean. "Il est parti en gentleman et nous le remercions pour cela. Il mérite le respect et il n'en a pas nécessairement bénéficié de la part de tout le monde dans et aux alentours du club, et nous le regrettons. Car quelle que soit la façon dont on apprécie ou pas le travail de quelqu'un, il reste un homme qui s'est investi corps et âme dans sa mission pendant six mois. Une décision a été prise, non pas dans la panique, mais au terme d'une évaluation effectuée dans la sérénité. L'ensemble des objectifs fixés au début de la saison n'avaient pas été atteints, et dès lors il a fallu faire un choix", a expliqué l'homme fort des Sang et Marine avant d'évoquer le nouveau directeur général du club.

"Pierre-Laurent Fassin n'est plus seulement le responsable communication du club, mais il en devient le directeur général à temps plein. Nous avons décidé que le temps était venu en termes de gestion, de structures, et d'administration de poser un pas supplémentaire dans la croissance du club. La gestion journalière reposait encore en bonne partie sur les administrateurs et le temps était venu de professionnaliser cette gestion au quotidien", a ajouté le président des Sang et Marine avant de souligner ce qu'il désirait pour 2020.

"Au cours de la fin d'année 2019, nous avons eu l'impression que le club trempait dans une certaine forme de morosité. Parfois de bons matchs nuls donnaient l'impression d'être de mauvais résultats. Bref un climat négatif et une ambiance lourde s'étaient installés autour du club. Nous voulons une bonne dynamique et retrouver du plaisir, du positivisme et de l'enthousiasme à chaque échelon du club."

Le mercato hivernal a aussi été évoqué à Rocourt ce jeudi. "Nous allons nous renforcer de façon ciblée. Cependant, ce groupe ne va pas être remplacé et nous n'allons pas repartir à zéro. Il y a un endroit ou l'autre où nous pouvons nous apporter une retouche. Nous pensons être parés concernant l'attaque, mais nous allons chercher après un milieu offensif central, un joueur créatif. Un profil qui nous plairait bien. Mais avec nos valeurs actuelles, pas à n'importe quel prix ! Des joueurs qui peuvent s'inscrire dans une philosophie de jeu et de club. Il faudra déjà remplacer le départ de Sindou Cisse. Nous avons de commun accord avec lui mis fin à ses obligations contractuelles. Nous avons dit que nous voulions une saison utile, il reste de belles choses à faire. Tout donner jusqu'à la fin de la saison", a conclu le président du FC Liège.