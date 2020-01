Drazen Brncic : "Heureux d'être ici, Liège est une ville qui représente beaucoup pour moi"

Ce jeudi 2 janvier, le matricule 4 présentait à la presse son nouvel entraîneur.

Le FC Liège a décidé de confier les rênes de son équipe à Drazen Brncic et compte sur lui pour aider au mieux l'équipe. L'ancien joueur de l'AC Milan n'a pas hésité une seule seconde. "Je suis très heureux d'être ici. Liège est une ville qui représente beaucoup pour moi. La première fois que j'ai quitté mes parents et Zagreb, c'était pour venir ici. Je suis un Liégeois d'adoption, ma femme est Liégeoise et je vis ici depuis 28 ans. J'ai toujours voulu jouer ici mais malheureusement cela ne s'est jamais produit. Je sais ce que représente le club pour les supporters. Il y a quelque chose en plus au sein de ce club historique, une âme et une vibration. Prester devant un public pareil est ce que recherche tout footballeur et entraîneur", a expliqué le coach des Sang et Marine.

"La priorité, c'est transmettre une idée et ma vision de football. Je veux que mes joueurs aient la conviction qu'ils peuvent battre n'importe qui. Il faut respecter l'adversaire mais ne pas le craindre. Je pense également que je peux apporter mon expérience engrangée en tant que joueur et entraîneur. J'ai évolué dans quatre pays différents et cotoyé autant d'approches de football. J'ai eu 28 coachs durant ma carrière et j'ai beaucoup appris à leurs côtés. Certains m'ont beaucoup enseigné, c'est à moi de transmettre cela à mes joueurs. Je suis sûr et certain qu'ils peuvent progresser. Il faut de la rigueur, c'est la première qualité qu'il faut pour réussir. Nous allons avoir dix entraînements en six jours pour assimiler au plus vite. Travailler et répéter les choses afin de corriger les erreurs. Un football de reflexion et avoir une idée collective. Il faut progresser au plus vite et faire en sorte que le FC Liège remonte au classement", a ajouté l'ancien technicien de l'Union et du RWDM.

Le FC Liège occupe actuellement la 13ème place avec 17 points au compteur. Les prochains matchs seront déterminants afin de s'éloigner au plus vite de la zone rouge. "Un challenge mais j'ai connu peu de situations faciles durant ma vie. C'est mon destin et je l'accepte. Les coachs réclament généralement du temps mais nous ne l'avons pas. Nous allons tout faire pour que cela fonctionne au plus vite", a conclu Drazen Brncic.