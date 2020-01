Romelu Lukaku, buteur décrié et pourtant...

Le Diable rouge ne cesse d'empiler les buts et de multiplier les bonnes prestations avec l'Inter Milan.

Arrivé en été en Serie A, Romelu Lukaku n’a pas vraiment tarder à convaincre : un but dès son premier match (face à Lecce, victoire 4-0). Difficile, quand on regarde ces lignes de stats, de critiquer un tel joueur et pourtant… Les sceptiques et détracteurs du Diable rouge sont nombreux et trouvent toujours quelque chose à dire sur lui malgré un bilan plus que correct à l’heure actuelle dans le championnat italien : 14 buts en 18 rencontres.

S’il a déjà répondu aux supporters via des messages sur les réseaux sociaux ou à des consultants directement, la meilleure réponse que Lukaku apporte est sur le terrain.

Au-delà de sa production pour les Nerazzuri, Lukaku a toujours été d’un rendement incroyable. Quand on regarde ses chiffres club par club, on constate qu’il inscrit en moyenne presque un but tous les deux matches (toutes compétitions confondues).

Anderlecht : 41 buts en 98 matchs

West Bromwich : 17 buts en 38 matchs

Everton : 87 buts en 166 matchs

Inter : 16 buts en 23 matchs

Manchester United : 42 buts en 96 matchs

Au total, depuis le début de sa carrière, il a marqué 203 buts en 436 matchs (sans compter les rencontres avec les U23 de Chelsea et ses réalisations en équipe nationale).

Pas qu’un simple buteur

Il n’est pas à la ramasse en termes d’assists non plus : 70 passes décisives en carrière, soit près d’une tous les six matchs.

Il s’est déjà illustré en attaque dans ses déviations et sa capacité à attirer les défenseurs avec lui pour créer des espaces.

Pour la beauté des statistiques, on pourra également souligner que « Big Rom » n’a pris qu’un seul carton rouge dans sa carrière (deux cartons jaunes transformés en rouge avec Anderlecht).