Stage positif pour l'Union qui peut aborder la suite avec confiance : "Ces moments nous aideront par la suite"

Malgré la nature amicale de la rencontre face à l'Union Berlin, les Bruxellois ont eu l'occasion de se mesurer à un pensionnaire de Bundesliga et à un club historique de la capitale allemande, pour ponctuer leur stage de la meilleure des manières.

L'Union a clôturé son stage à Pinatar (Espagne) sur une note positive et peut en tirer du positif pour la suite, comme le confiait Pietro Perdichizzi sur le site du club : "Globalement, nous pouvons être satisfait. Il y avait beaucoup de fatigue après le stage qu’on peut qualifier d’intensif, mais tout le monde s'est donné à fond durant le match."

Aron Sigurdarson, le premier buteur Unioniste de l’année, a également noté plusieurs choses bien exploitées par l'équipe : "Je suis heureux de ce but qui a relancé le match. Nous encaissons deux buts, puis revenons au score. Mentalement c’est positif."

Récent transfert, Ibrahima Bah n'a pas tardé à s'illustrer avec un assist : "Ça fait plaisir d’être décisif en montant au jeu. Un assist me fait autant plaisir qu’un but et un nul contre une première division allemande, cela motive pour continuer à bien travailler. Ce stage a été bénéfique, nous sommes 24h sur 24 ensemble et cela soude le groupe car on partage des chouettes moments ensemble, nous nous motivons les uns les autres. Ces moments nous aideront par la suite !"

Enfin, le coach Thomas Christiansen était un entraineur satisfait au terme du stage : "Le groupe a répondu présent dès le début du stage. Ce n'était pas facile : réveil tôt, entraînements intensifs, lourds. Mais tout le monde a repoussé ses limites. Le match était également très satisfaisant, j'y vois surtout le fait que l'équipe est revenue malgré un retard de deux buts et que tout le monde a respecté les consignes. Nous avons formé un bon bloc."