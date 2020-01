Quand Francesco Totti flingue "son" AS Rome

L'histoire d'amour entre Francesco Totti et l'AS Rome s'est mal terminée : après avoir essayé de rester actif au sein du club au terme de sa carrière, il est parti en froid avec la direction. Et visiblement, il n'apprécie pas la direction prise par le club.

On sait évidemment que Francesco Totti reste, à 43 ans, un amoureux de l'AS Rome où il a fait toute sa carrière et s'est retiré en tant que légende après 30 ans de bons et loyaux services. Mais l'histoire d'amour s'est mal finie : Totti a quitté le club en très mauvais termes avec la direction du club, où il n'est pas parvenu à s'installer pour son après-carrière.

Et aujourd'hui, "Il Capitano" reste très critique sur le travail effectué actuellement à la Roma : "Si j'étais mon agent, je ne me conseillerais pas d'aller à l'AS Rome. Le Totti de l'époque ne resterait pas, de nos jours, 25 ans à Rome car il serait rapidement vendu", a-t-il asséné au micro de DAZN. Totti est également revenu sur sa fin de carrière : "Tout le monde le sait, ils m'ont forcé à arrêter ma carrière. Ils voulaient que je prenne ma retraite".