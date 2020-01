La Coupe de Belgique ne donnera bientôt plus d'accès direct à l'Europe !

Jusqu'à cette saison, la Croky Cup était la voie "la plus courte" vers l'Europe : le vainqueur de la Coupe de Belgique va en effet directement en poules de l'Europa League. Cela devrait changer en 2021.

Coup dur pour la Coupe de Belgique, qui avait retrouvé un attrait important pour les clubs belges en offrant depuis plusieurs années un ticket direct pour les poules de l'Europa League, évitant à son détenteur de toujours hasardeux et pénibles tours de barrage : à partir de 2021, le vainqueur de la Croky Cup ne sera plus directement qualifié en Europe et devra passer par un tour de barrage, nous explique Le Soir ce mercredi.

La faute à la Conference League

En cas de défaite, le club en question sera reversé dans les poules de la future "D3 européenne" : la Conference League, nouvelle compétition lancée par l'UEFA à partir de la saison 2021-2022. L'Europa League passera de 48 à 32 équipes et seules les 6 premières nations d'Europe enverront leur vainqueur de Coupe en poules - en l'état, cela signifie Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France et Portugal. La Russie est 7e et la Belgique 8e, sans aucune chance d'aller chercher le Portugal d'ici à 2021.

Techniquement, la Coupe resterait cependant la "voie la plus courte" vers l'Europa League, car le football belge se retrouverait fort dépourvu en la matière : seuls le vice-champion et le vainqueur de la Coupe pourraient disputer la seconde compétition européenne, tous les autres tickets (à part celui du champion, qui ira bel et bien en Ligue des Champions) enverront vers la future Conference League, qui réunira les champions de plus petits pays, les 6es des cinq grands championnats et les rescapés des tours préliminaires.

Reste à voir quel intérêt aura cette Conference League pour le public et quelle part de droits télévisés les clubs peuvent en attendre, mais une chose est sûre : comme l'Europa est la "petite soeur" de la C1, cette "UECL" (le nom officiel) sera la cadette de la famille ...