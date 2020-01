Zinédine Zidane donne des nouvelles d'Eden Hazard : "Pratiquement plus aucune douleur"

Le capitaine des Diables rouges est sur le retour après sa blessure en Ligue des champions.

Deux mois après sa blessure subie en Ligue des champions face au PSG, Eden Hazard est sur le chemin du retour au Real Madrid. Le Diable rouge s'est récemment entraîné avec le ballon et pourrait bientôt réintégrer le groupe.

"La date de retour, je ne vais pas pouvoir la dire aujourd'hui parce qu'il a à peine touché la balle hier donc l'évolution se fait naturellement. Il n'a pratiquement plus aucune douleur, d'où l'entraînement avec ballon. Et la semaine prochaine, dès lundi, petit à petit, on va le remettre dans le bain", a confié Zinédine Zidane en conférence de presse.

"Être sur le terrain avec nous, ça va lui faire un bien fou moralement. Après, donner une date précise de retour, ce serait une bêtise d'y répondre. Mais on est content qu'il aille de nouveau mieux et on espère le récupérer rapidement", a ajouté l'entraîneur madrilène.