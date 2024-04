Ancien coach à succès du FC Liège, Drazen Brncic prolonge l'aventure dans son club

Drazen Brncic a pris les rênes de Tubize cette saison, et a obtenu de très bons résultats. L'ancien coach du FC Liège va donc prolonger le plaisir.

En décembre dernier, Drazen Brncic (52 ans) a relevé son premier défi depuis la fin de son bail au RFC Liège. Le Croate avait remplacé Mohammed Bouhmidi à la tête de Tubize-Braine, en D2 ACFF. Depuis son arrivée, les Sang & Or n'ont perdu qu'un match sur 18, face au dominant champion montois.

Sans surprise, Tubize, qui disputera le tour final avec pour objectif de monter en Nationale 1, a donc décidé de maintenir sa confiance en Brncic. Ce dernier a prolongé pour deux saisons.

“Après cette belle demi-saison passée au club et partageant les mêmes valeurs que la direction, j’ai choisi de prolonger mon aventure et de continuer à faire grandir le club", déclare Drazen Brncic via le communiqué publié par Tubize-Braine.

De quoi travailler dans la sérénité alors que Tubize est actuellement 3e de D2 ACFF. "Ensemble nous allons travailler pour porter le club le plus haut possible sans se fixer de limites en se concentrant sur un travail de tous les jours", assure le coach.

Drazen Brncic avait entraîné le FC Liège de 2019 à 2022, participant grandement au retour en force des Sang & Marine au sein du football belge. Par le passé, il a également dirigé le RWDM, le RFC Seraing et l'Union Saint-Gilloise, entre autres.