🎥 Supporter et ancien joueur d'Anderlecht, Remco Evenepoel est aussi fan d'une autre équipe ! "Aller au stade m'aide à me défouler"

Remco Evenepoel n'a jamais caché son amour pour le Sporting d'Anderlecht, club dans lequel il a évolué avant de monter pour la première fois sur un vélo. Le champion belge de cyclisme est aussi fan d'une autre équipe, qu'il est allé voir au stade, cette semaine, pour la première fois.

Il y a trois semaines, Remco Evenepoel chutait à haute vitesse sur les routes du pays Basque et était contraint d'abandonner la course. Un sacré coup d'arrêt dans la préparation du champion belge de cyclisme, qui vise un résultat d'envergure sur le Tour de France.

Dans le monde du football, Evenepoel n'a jamais caché son amour pour le Sporting d'Anderlecht, club dans lequel il a évolué pendant sa jeunesse, avant de faire le choix du vélo par rapport au ballon rond.

Le cycliste de 24 ans, vainqueur du tour d'Espagne en 2022, s'est déjà rendu au Lotto Park afin de, par exemple, donner le coup d'envoi. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est que Remco Evenepoel entretient un amour pour un autre club de football... anglais, celui-ci.

Remco Evenepoel a découvert le stade d'Arsenal lors du derby londonien contre Chelsea

En effet, il a posté, sur son compte Instagram, des photos et des vidéos de lui et sa compagne, Oumi, dans les tribunes de l'Emirates Stadium d'Arsenal, lors de la large victoire contre Chelsea dans le derby londonien.

"Peu de gens savent que je supporte Arsenal depuis que je suis enfant. Pour me défouler après ma blessure et avant de prendre le chemin des camps d'entraînements pour me préparer pour mes nouveaux objectifs, je suis allé voir Arsenal pour la première fois. Et quel match c'était !"