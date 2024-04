Le retour qui peut tout changer à l'Union ?

Rien ne va plus à l'Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois viennent de subir leur 4e défaite d'affilée dans ces Champions Play-offs et ont perdu leur place de leader.

Qui aurait pu prédire un tel début de Play-offs à l'Union ? Personne, sans doute. Méconnaissables, les Saint-Gillois ont enchaîné les mauvaises prestations et se retrouvent désormais 3e.

La situation est extrêmement préoccupante, à 5 journées de la fin des Play-offs. A moins d'un retournement de situation, l'Union perdra le titre pour la troisième saison consécutive.

Une Union en criant manque de confiance

Alors qu'elle a dominé la phase classique de la tête et des épaules, l'Union s'est totalement effondrée dans ces Play-offs.

De très nombreux joueurs n'évoluent plus au même niveau depuis plusieurs semaines déjà. Exemple le plus marquant : Anthony Moris, coupable de plusieurs grosses erreurs. Dimanche dernier, il s'est précipité et a dégagé le ballon sur Vetlesen, qui a fait 0-1 à la stupeur générale.

Mohamed Amoura nous avait également habitués à beaucoup mieux. L'attaquant algérien est bien moins déroutant, ose moins et aussi, ne marque plus. "Il est, comme l'ensemble de l'équipe, en manque de confiance", avait déclaré le coach Alexander Blessin en conférence de presse d'après-match ce dimanche.

Alexander Blessin salue le retour de Kevin Mac Allister

Vous l'aurez compris : l'Union compte de très nombreuses ombres au tableau, alors qu'une rencontre très importante arrive ce jeudi face à l'Antwerp.

Une défaite ou même un match nul face au Great Old serait un véritable drame pour l'Union, qui serait alors larguée et verrait Anderlecht et Bruges se diriger vers un duel pour le titre de champion.

Si tout n'est donc pas rose chez les Bruxellois, on peut néanmoins noter un retour qui fera le plus grand bien : celui de Kevin Mac Allister.

Blessé depuis le mois de février, le défenseur central argentin a fait son retour dimanche dernier face au Club de Bruges. Son apport a été visible, surtout en première mi-temps alors que l'Union dominait les débats. Serein, il est gage de solidité dans l'arrière-garde unioniste.

En conférence de presse d'après-match, Alexander Blessin a noté que sa défense était l'un des rares points positifs. Le retour de Mac Allister n'y est évidemment pas pour rien.

"En dehors de leurs deux goals, Bruges n'a pas eu la moindre occasion. Kevin (Mac Allister) a livré un très bon match face à Antonio Nusa. Il a joué dur sur l'homme, mais toujours juste. Et cela, après avoir été blessé durant une si longue période... Avant le premier but, nous étions stables défensivement."