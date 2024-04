Un Diable Rouge pourrait être sacré champion dès ce jeudi !

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSV Eindhoven, Johan Bakayoko devrait remporter le premier championnat professionnel de sa carrière. Dès ce jeudi ?

Le Bayer Leverkusen est déjà champion en Allemagne, l'Inter Milan aussi, en Italie. Dans les autres grands championnats, les dernières batailles battent leur plein, surtout en Premier League.

Aux Pays-Bas, la messe semble dite depuis longtemps. Le PSV réalise l'un des plus beaux championnats de son histoire et compte un bilan exceptionnel de 26 victoires, trois partages et une seule défaite.

Le club d'Eindhoven compte neuf longueurs d'avance sur Feyenoord, qui réalise aussi une très belle saison. Mais, quatre journées avant la fin du championnat, les carottes pourraient être cuites très prochainement.

Le PSV et Johan Bakayoko champions dès ce jeudi ?

Dès ce jeudi, d'ailleurs, puisque le PSV de Johan Bakayoko se rend à Heerenveen, dixième du championnat. Les calculs ne sauraient pas être plus simples : une victoire et le club remportera le championnat pour la 25e fois de son histoire.

Un moment particulier pour Johan Bakayoko, qui va remporter le premier championnat professionnel de sa carrière (il a déjà remporté la Coupe avec le PSV lors des deux dernières saisons) au terme d'une saison fantastique, lors de laquelle l'ailier droit aura planté dix buts et déliré neuf passes décisives, rien qu'en championnat.

Le troisième gardien du PSV est belge, Kjell Peersman, et le noyau comprend aussi un médian belgo-marocain, Ismael Saibari.