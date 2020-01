Lukaku ambitieux : "Antonio Conte sait comment gagner"

L'Inter Milan et la Juventus sont au coude-à-coude en Serie A. Les Turinois sont en tête, mais les Nerazzurri n'ont pas abandonné - certainement pas Romelu Lukaku.

Le 1er mars, un match importantissime se tient en Serie A : la Juventus reçoit l'Inter Milan. Les deux clubs, premier et deuxième de Serie A, comptent pour l'instant trois points d'écart. "On sait qu'on a pas le droit à l'erreur par rapport à la Juventus", reconnaît Romelu Lukaku dans le Corriere dello sport. "Mais Conte est un entraîneur qui a déjà gagné et qui sait ce qu'il faut faire pour gagner".

Et l'objectif n'est pas que la Serie A : "Nous sommes encore en course pour la Coupe et l'Europe, et nous voulons être présents sur les deux fronts. Nous avons une équipe solide et si nous restons fit, nous pouvons y arriver". Lukaku, de son côté, vivra ce match contre la Juve d'une manière spéciale: il aurait pu rejoindre les champions en titre. "Je pouvais aller à Milan ou à Turin, oui. Mais quand mon agent m'a parlé de l'Inter, j'ai immédiatement été enthousiaste", affirme le Diable Rouge, auteur de 18 buts toutes compétitions confondues cette saison.