Quand Jean-Michel Aulas se paie l'Olympique de Marseille : "C'est un état de non-droit"

Avant le match au sommet face au Paris Saint-Germain dimanche, le président de l'Olympique Lyonnais est sorti du bois.

Jean-Michel Aulas a cartonné l’Olympique de Marseille dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré. Le président des Gones est revenu sur le fameux Olympico du 10 novembre dernier où l’OM l'avait emporté (2-1) et où le bus des Lyonnais avait été attaqué. "Nous avons été victimes de brutalité, d’agressions, d’erreurs d’arbitrage et de la VAR. Le tout dans un climat insoutenable. Je l’ai dit à l’époque et ça n’a pas fait plaisir, mais c’est un état de non-droit. Mais je le redis parce que c’est la vérité", a lâché l'homme fort de l'OL avant de pointer du doigt la situation financière des Phocéens.

Marseille accuse un déficit de 91,5 millions d'euros pour l’exercice 2018/2019. "S’ils devaient terminer devant Lyon, ils devront respecter les règles du fair-play financier pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG. Pour que le football en France et en Europe reste crédible, il faut que les règles économiques soient respectées, au même titre que l’arbitrage", a conclu Aulas.