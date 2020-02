Nouveau record pour Sergio Aguero en Premier League

Sergio Aguero a commencé l'année 2020 en trombe avec six buts (portant son compteur à 16 buts en 19 matchs). Des performances qui lui ont valu de décrocher le trophée de "Joueur du mois" en Premier League.

Un record pour l'Argentin puisqu'il devient le premier joueur de l'histoire du championnat anglais à décrocher cette distinction sept fois.

SEVEN SERGIO! @aguerosergiokun has won a record seven @premierleague Player of the Month awards!



🏆 October 2013

🏆 November 2014

🏆 January 2016

🏆 April 2016

🏆 January 2018

🏆 February 2019

🏆 January 2020



The King!



