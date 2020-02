Malgré un but de Benteke, Crystal Palace s'incline à Everton

Everton poursuit sa remontée vers le top 6

Everton s'est imposé contre Crystal Palace dans le cadre de la 26e journée de Premier League sur le score de 3-1. Une victoire acquise lors de la deuxième mi-temps par les hommes d'Ancelotti.

Bernard a ouvert le score à la 18e minute pour les Toffees d'un beau plat du pied. C'est en deuxième mi-temps, à la 51, que Palace égalisait grâce à un but de Christian Benteke (à voir ici). Mais sept minutes plus tard, Richarlison redonnait l'avance avant que Calvert-Lewin n'inscrive le troisième but d'Everton pour assurer les trois points à la 88e.

Avec ces 3 points, Everton se retrouve à la sixième position avec 36 points, soit le même nombre que Sheffield tandis que Crystal reste coincé à la quatorzième place avec 30 points.