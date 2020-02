Manchester City n'aura pas beaucoup de temps pour contester la terrible décision

Après la terrible sanction annoncant que le club ne pourra plus participer aux deux prochaines Ligues des Champions, les Cityzens comptent bien aller en appel.

Seulement, le délai sera court et les juristes mancuniens ne devront pas tarder. Le Tribunal Arbitral du Sport n'acceptera aucune plainte survenant dix jours après la sanction. Manchester City devra donc faire appel la semaine prochaine, au plus tard.

La Ligue des Champions n'hésitera pas à appliquer sa sanction. Elle l'avait déjà fait en 2013 en interdisant l'Etoile Rouge Belgrade. Le club serbe n'avait pas non plus respecté le fameux fair-play financier. Certes, la décision était plus facile à prendre puisqu'elle ne concernait pas l'un des plus grands clubs au monde.

Les supporters cityzens sont doublement stressés. La Premier League menace également de sanctionner leur club de coeur. En effet, les restrictions financières de la Ligue des Champions et de la Premier League sont identiques. Il n'y a donc pas de raison que le club soit puni dans une compétition, et pas dans l'autre. La BBC annonce que City pourrait, dans le pire des cas, descendre en division 4. On n'est pas encore là...