La légende de la Juve espère : "Il ne manque plus qu'un titre en Italie et en France pour Guardiola"

Alessandro Del Piero, c'est 290 buts et 79 assists pour les Bianconeri. L'ancien attaquant de la Juve est revenu sur l'avenir de son club de coeur.

L'expulsion de Manchester City des compétitions européennes va forcément engendrer de nombreuses rumeurs dans les semaines à venir. Il en est une qui a le vent en poupe ces derniers jours ; une arrivée de Pep Guardiola dès l'été à la tête de la Juventus.

Les Turinois ont beau être premiers de la Serie A, certains commentateurs ne se contentent pas de l'écart d'un point qui sépare la Juve de la Lazio au classement de la Serie A. Del Piero s'est exprimé sur cette rumeur, dans un entretien avec Sky Sports : "Il a gagné en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Maintenant je pense que ce qui lui manque, c’est l’Italie et la France. Il pourrait être très intéressant de le voir en Italie, c’est certain. Ce sera un été chaud pour le football. En Italie, nous suivons ce qui se passe à City car il y a déjà des rumeurs disant que l’entraîneur et de nombreux joueurs quitteront le club".

Le principal concerné, lui, est plus prudent ; il a déjà affirmé que pour l'instant il restait solidaire avec le club et ses joueurs. Le Catalan aurait même promis de rester jusqu'à la fin de son contrat, en 2021.