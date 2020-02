L'AS Monaco aurait transmis une offre à Dries Mertens

En fin de contrat en juin prochain, Dries Mertens aurait reçu une proposition de contrat de la part de l'AS Monaco.

Auteur d'une belle saison avec le Napoli (11 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues), Dries Mertens fait partie des bonnes affaires à l'horizon du prochain mercato estival. En effet, même s'il est âgé de 32 ans, l'international belge demeure un attaquant de qualité capable de rendre de fiers services à plus d'une formation européenne.

Qui plus est, l'ancien joueur du PSV Eindhoven apparaît comme une belle affaire à moindre coût puisqu'il sera libre de tout contrat en juin prochain. Une occasion en or dont compterait bien profiter l'AS Monaco. D'après les informations du Corriere dello Sport, le club du Rocher aurait transmis une proposition de contrat au numéro 14 du Napoli assortie d'un salaire annuel de 10 millions d'euros et d'une prime à la signature de 5 millions. Une offre suffisamment importante pour convaincre le joueur ? Affaire à suivre.