Des nouvelles d'Onur Kaya

Toujours en course pour accrocher les PO1, Malines n'a pas été épargné par les blessures en cette fin de saison cruciale.

L'un de ces blessés est Onur Kaya. Le médian avait été touché à la cheville et a déjà manqué les rencontres face à Anderlecht et Waasland-Beveren.

Le meilleur passeur Malinwa est plus proche d'un retour que jamais, cependant il devrait également être trop court pour la rencontre face à Saint-Trond de vendredi, voir éventuellement la suivante contre Eupen, comme le rapporte la Gazet van Antwerpen.

Dans les faits, son absence n'a finalement pas autant impacté l'équipe qu'on le craignait, car le Kavé a tout de même enregistré un solide six sur six sans lui, face à Anderlecht et à Waasland-Beveren. Avec Van Damme, Schoofs, Vranckx et Hairemans au milieu de terrain, les choses ont bien fonctionné pour le promu.