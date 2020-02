Un ancien joueur de Manchester City : "Kevin De Bruyne est en train de devenir une légende"

Mené 1-0 par le Real Madrid après un but d'Isco, Manchester City s'est finalement imposé 1-2 à Santiago Bernabeu grâce à ce diable de Kevin De Bruyne, auteur d'un assist et d'un but sur penalty.

À l'assist sur le but égalisateur de Gabriel Jesus (78e), Kevin De Bruyne a ensuite insrit le but victorieux sur penalty (83e). "il a été discret pendant les soixantes premières minutes. Mais une fois qu'il s'est davantage impliqué, il a régalé", a confié Micah Richards au micro de BBC Radio 5. "Un assist puis un but important qui offre la victoire. Quel niveau et quel patron du milieu de terrain. C'est déjà un grand joueur, mais il est en train de devenir une légende. Il doit mener Manchester City à la victoire finale en Ligue des champions", a conclu l'ancien défenseur des Skyblues.