La Suisse prend des mesures radicales suite au coronavirus : aucun match joué !

La Suisse a décidé de prendre des mesures drastiques pour empêcher la propagation du coronavirus : aucune rencontre de championnat, que ce soit en D1 ou en D2, ne sera disputée ce week-end.

La Ligue suisse a annoncé ce vendredi le report intégral des rencontres de Super League (D1) et Challenge League (D2) à une date ultérieure. Le Conseil fédéral de Suisse a en effet décrété que tous les événements impliquant plus de 1000 personnes seront interdits jusqu'au 15 mars 2020 au moins. À l'avenir et pour éviter plusieurs reports, des huis-clos seront mis en place (comme en Serie A).