Drazen Brncic veut renouer avec la victoire : "Nous jouons notre survie"

Après deux partages concédés de suite à Rocourt contre respectivement le Lierse Kempenzonen (0-0) et l'Olympic Charleroi (1-1), le matricule 4 aura à coeur de renouer avec la victoire chez la lanterne rouge.

Ce week-end, le FC Liège se déplacera du côté de Sint-Eloois Winkel, bon dernier de D1 Amateurs. "Une équipe quasi condamnée vu son classement et qui joue sans poids et sans pression. Cette rencontre sera sans doute l'une des plus difficiles depuis que je suis à Liège", confie Drazen Brncic. "Ils jouent de façon plus libérée, mais de notre côté, nous jouerons notre survie. Nous devons donc l'emporter face à cette formation qui possède quelques bonnes individualités et qui vient de réaliser plusieurs bonnes rencontres. Il reste sept finales à disputer", souligne le coach des Sang et Marine avant d'évoquer le nombre de points à atteindre pour assurer le maintien.

"Sur les 21 points possibles à prendre, il faudrait 13 points pour être sûr d'assurer le maintien selon moi. Nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions lors des deux derniers matchs malgré une domination plus que visible contre l'Olympic. Nous offrons vite des buts et nous éprouvons des difficultés à faire trembler les filets. Il nous faut trop d'occasions pour parvenir à marquer, mais ça viendra, j'en suis sûr", précise le technicien croate qui devrait récupérer Yadi Bangoura, le meilleur artificier du club liégeois.