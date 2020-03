Sebastiaan Bornauw blessé, le FC Cologne sans problème

Malgré l'absence de son défenseur belge, le FC Cologne n'a pas tremblé contre la lanterne rouge.

Le déplacement à Paderborn avait débuté par une mauvaise nouvelle pour le coach du FC Cologne. Victime d'une blessure musculaire, Sebatiaan Bornauw n'a pas fait le déplacement chez la lanterne rouge de Bundesliga. Il n'avait jusque-là manqué qu'un seul match depuis son intronisation dans le onze de base, le déplacement à Berlin, où il était suspendu.

Mais ça n'a pas empêché Cologne de faire une nouvelle opération en or dans la course pour le maintien. Jorgé Meré et Jorge Hector avaient permis aux visiteurs de prendre le large avant la pause, la réduction du score de Dennis Srbeny n'y a rien changé (1-2).

Au classement, Cologne grimpe à la dixième place et prend ses distances par rapport à la zone rouge (11 points d'avance sur le premier relégable), Paderborn reste bon dernier.