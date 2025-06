Un problème de capitaine chez les Diables Rouges ? Romelu Lukaku met les choses au clair !

Dans un entretien accordé à RTL Sport, Romelu Lukaku a été interrogé sur la succession de quatre capitaines différents lors des quatre derniers matchs des Diables Rouges.

Il rappelle que la génération précédente regorgeait de leaders naturels : "Toute la défense était capitaine dans son club, Kevin De Bruyne était vice-capitaine à Manchester City, Axel Witsel un leader naturel, Eden Hazard un meneur sur le terrain, et Dries Mertens à Naples."

Lukaku évoque aussi son rôle dans l’équipe : "Moi, je suis vocal. Donc tu as que des leaders." Il insiste sur la richesse de ce groupe, capable de porter le brassard sans que cela pose problème.

Pour lui, cette diversité dans le choix des capitaines reflète une force, pas une faiblesse. "Est-ce un problème ? Non, ça ne l’a jamais été."

On a eu la chance de rencontrer Romelu Lukaku et on a évoqué pleins de sujets avec lui, notamment le capitanat en équipe nationale. 👇 #RTLsports pic.twitter.com/xyfwIYcEiB