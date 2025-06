Après Mbappé, une autre mauvaise nouvelle s'abat sur le Real Madrid

Jude Bellingham, blessé à l'épaule depuis la saison dernière, a décidé de se faire opérer après le Mondial des clubs.

Après Kylian Mbappé, touché par une gastro au Mondial des clubs, c’est Jude Bellingham qui apporte une mauvaise nouvelle au Real Madrid. Le milieu anglais souffre depuis longtemps d’une blessure à l’épaule.

Il a annoncé vouloir se faire opérer après la compétition pour soigner définitivement sa blessure. Bellingham a expliqué qu’il ne supportait plus de jouer avec une écharpe pour soutenir son épaule. La douleur, même moins intense, le gêne au quotidien.

Le journaliste Alberto Pereiro précise que l’Anglais sera absent entre trois et quatre mois après son opération. Cela signifie qu’il devrait manquer le début de saison et qu’il est possible qu’il ne rejoue pas avant 2026.

Pour le Real Madrid et Xabi Alonso, c’est un vrai coup dur. Privé d’un joueur clé, l’entraîneur devra revoir ses plans pour la suite de la saison.

Bellingham privilégie son bien-être avant toute chose, espérant revenir au meilleur niveau après une longue pause. Un sacrifice nécessaire pour garantir sa carrière sur le long terme.