Retour à la maison pour Lukaku ? Le Diable Rouge se confie sur Anderlecht

Romelu Lukaku a assuré qu'il honorera son contrat à Naples, mais n'écarte pas un retour un jour à Anderlecht, son club de cœur.

Romelu Lukaku a récemment répondu aux questions sur son avenir, partagé entre Naples et un possible retour à Anderlecht, lors d’un entretien accordé à RTL Sport.

Sous contrat pour encore deux ans avec Naples, Lukaku a affirmé son engagement. "Je vais rester à Naples, c’est sûr." Malgré les rumeurs, il souhaite respecter son contrat et continuer à donner le meilleur de lui-même.

Pour autant, l’attaquant ne cache pas son attachement à Anderlecht, qu’il considère comme "son club de cœur". Il confie que l’idée de revenir un jour dans ce club lui tient à cœur, notamment pour sa famille. "Revenir à Anderlecht, ce serait bien pour ma mère, mes enfants…", explique-t-il.

Cependant, Lukaku reste un compétiteur avant tout : "Si je me sens encore au top, je veux continuer à jouer au plus haut niveau." Il souligne la nécessité de trouver un équilibre entre son ambition sportive et ses envies personnelles.

"Ça me fait mal de voir Anderlecht dans cette situation, j’espère qu’il y aura la paix en interne." Il reste très lié à Anderlecht, son club formateur.