"Le comeback de l'année" : un retour important au Standard... mais en dehors des terrains !

Ce lundi matin, le Standard de Liège a annoncé sa nouvelle collaboration avec Jupiler. Le club liégeois a paraphé un contrat de cinq saisons avec la marque de bière.

Le partenariat entre le Standard de Liège et Jupiler débutera officiellement le 1er juillet. Le Matricule 16 stoppe donc sa collaboration avec Maes, qui était en cours depuis 2020.

Cette collaboration rappellera de nombreux souvenirs aux supporters liégeois, comme le raconte Jean-François Gillet : "La dernière fois qu'on s'était croisés, on avait gagné la Coupe ensemble donc ça ne peut que faire du bien, et ce transfert peut nous ramener au top."

Laurent Henkinet a lui décidé de raconter une anecdote en lien avec la marque de bière : "Pour la petite anecdote dans le vestiaire, on l'appelle le Taureau de Liège." Dennis Ayensa se dit aussi content de ce retour : "C'est de loin le meilleur retour." "Je pense que ça va ramener beaucoup de supporters au stade et on est tous très contents," raconte Boli Bolingoli-Mbombo.

Nous sommes particulièrement fiers de renouer avec Jupiler

Giacomo Angelini, CEO du Standard de Liège, s'exprime à ce sujet : "Nous sommes particulièrement fiers de renouer avec Jupiler, une marque emblématique et profondément ancrée dans l’histoire de notre région. Ce partenariat, qui fait sens sur le plan de l’identité et des valeurs communes, marque le retour d’un acteur majeur à Sclessin, là où il a toujours eu sa place."

"Ce renouveau symbolise notre engagement à renforcer les liens avec nos supporters. Nous sommes convaincus que cette collaboration sera bénéfique pour toutes les parties et nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve," conclut-il.