15 millions dépensés...et pas un seul Belge : les premières tendances très marquées de l'ère Olivier Renard à Anderlecht

Anderlecht reste patient durant ce mercato. Les Mauves misent sur de jeunes talents internationaux, sous l'impulsion d'Olivier Renard.

Avant qu'il ne rejoigne Anderlecht, Olivier Renard avait surtout marqué les esprits par l'arrivée de joueurs à fort potentiel de revente, que ce soit à Malines, au Standard ou à Montréal. Les trois clubs avaient réalisé de belles plus-values grâce à ses transferts. Le positionnement adopté par Anderlecht montre que la philosophie de son directeur sportif n'a pas changé.

Même si, outre la filière danoise, Jesper Fredberg a également amené de jeunes talents étrangers comme Jan-Carlo Simic, le contraste avec Olivier Renard est frappant. La direction et les actionnaires ont fait des efforts considérables pour pouvoir amener des joueurs confirmés tels que Thorgan Hazard, Kasper Dolberg, Ludwig Augustinsson, Kasper Schmeichel ou Thomas Foket.

Pas forcément des arrivées si onéreuses en termes de frais de transfert (plusieurs prêts) mais des salaires qui pèsent sur les finances du club. Le Sporting était condamné à rapidement recevoir un retour sur investissement, ce qui a accentué la pression sur Fredberg et mené à sa chute.

Anderlecht prospecte

Le modèle était difficilement tenable sur le long terme sans succès significatifs. La passation de pouvoir entre les mains d'Olivier Renard promettait une approche différente. Pour le moment, la différence est spectaculaire.

A l'heure d'écrire ces lignes, le nouveau directeur sportif des Mauves a réalisé neuf transferts. Huit étaient des arrivées définitives. Seul Adryelson est arrivé en prêt. Parmi les huit joueurs arrivés sur base d'un transfert sec, César Huerta est le plus âgé, il venait de fêter ses 24 au moment d'atterrir à Bruxelles. La moyenne d'âge des huit transfuges ? 19,25 ans.

Un chiffre qui traduit les objectifs de Renard : également renforcer l'équipe U23 (qui reste une vitrine du club) en D1B et miser sur des joueurs à fort potentiel. Mais aussi ne pas prioriser le marché belge, qui survend souvent ses joueurs à l'heure de négocier avec Anderlecht : depuis son arrivée, Olivier Renard n'a tout simplement pas attiré le moindre joueur belge. Un paramètre qui pourrait à l'avenir potentiellement poser problème en ce qui concerne le nombre de joueurs formés au pays sur la feuille de match.

Anderlecht se veut en tout cas très prompt sur les bonnes affaires à saisir à l'international : si deux joueurs ont été achetés pour un prix supérieur à leur valeur marchande (Kanaté et Hatenboer), quatre sont arrivés pour un prix inférieur (Sternal, Huerta, Hey et Cvetkovic), et un (Zoumana Keita) pour un montant égal à sa valeur sur le marché (le montant du transfert d'Elyess Dao n'a pas été communiqué).

Cela ne veut pas dire pour autant qu'Anderlecht n'a pas délié les cordons de sa bourse : Olivier Renard a tout de même déjà pu dépenser pour 15 millions. Une somme loin d'être négligeable dans le contexte actuel, mais qui est appelé à être compensé par la revente future des joueurs recrutés.

Miser sur des jeunes internationaux pourrait, si le plan se déroule comme prévu, permettre à Anderlecht de sortir la tête hors de l'eau financièrement. Mais de là à construire une équipe digne des ambitions du club ? Olivier Renard a beau se faire une joie de se montrer inventif sur le marché, il sait que des jeunes en devenir ne suffisent pas pour remporter des trophées. Mais il sait aussi qu'Anderlecht va devoir se montrer patient : les joueurs d'expérience sous contrat débarquent souvent en fin de mercato, sous peine de coûter trop cher.

Adryelson, joueur le plus âgé à débarquer sous l'ère Renard, était le seul prêt réalisé jusqu'ici et est arrivé au milieu du mercato hivernal. Le prochain transfert en approche, Nathan Saliba (un Canadien de 21 ans) ne devrait pas dévier de la ligne de conduite. Le mercato est encore long pour accueillir des valeurs sûres. Mais attention tout de même : pour Anderlecht, le football européen reprendra dès le 24 juillet.