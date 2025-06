Un ancien de la Gantoise dans le viseur d'Anderlecht : un retour en Pro League dans l'air ?

Anderlecht se serait penché sur le cas d'un ancien défenseur de la Gantoise. Dylan Bronn est libre de tout contrat à partir du 1er juillet.

Dylan Bronn est libre et son nom circule dans plusieurs directions. Après une saison compliquée à la Salernitana, reléguée en Serie C, l’international tunisien est à la recherche d’un nouveau défi.

Du côté d’Anderlecht, l’intérêt serait réel selon Africafoot. Le club bruxellois envisagerait de le faire revenir en Belgique. Le Tunisien avait porté les couleurs de La Gantoise entre 2017 et 2020.

En France, Lens serait aussi dans la course. Le club sang et or chercherait à renforcer sa défense et verrait en Bronn une option fiable. À 30 ans, il reste compétitif et sa solidité dans les duels parle pour lui.

Avec 42 sélections en équipe nationale, il dispose d’un vécu international. Et comme il sera libre à partir du 1er juillet, il représente une belle opportunité sur le marché.

Si Anderlecht veut vraiment le faire revenir en Pro League, il faudra agir vite. Plusieurs clubs sont sur le dossier.