L'Union Saint-Gilloise réserve une belle surprise à ses fans cette semaine

L’Union Saint-Gilloise ne compte pas refermer si vite le livre de sa saison exceptionnelle. Pour célébrer ce titre historique, le club bruxellois lance un film intitulé "L'Union Champion", un documentaire de 30 minutes qui plonge au cœur des coulisses d’une année mémorable.

👀 Never-before-seen footage of the road to our first historic league title in 90 years.



Watch 'Union Champion: the film of a historic season' this Wednesday evening at Union Plage (Club House) and on DAZN! 🍿 pic.twitter.com/Le0PyVBPla