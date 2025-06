Un transfert en vue ? Lucas Stassin tiendrait enfin sa porte de sortie

Lucas Stassin se rapproche du RC Lens. Un accord existe avec le joueur, mais les discussions se poursuivent avec Saint-Étienne.

Le RC Lens a un œil très attentif sur Lucas Stassin. Le jeune attaquant de l’AS Saint-Étienne figure dans la liste des priorités offensives. Les discussions sont engagées, même si rien n’est encore signé.

Selon nos informations, un accord existe avec le club lensois. Le joueur est séduit par le projet et prêt à s’engager. Reste désormais à convaincre Saint-Étienne.

L’opération envisagée serait un prêt avec option d’achat. Mais cette option divise. Lens parle de 13 millions d’euros, alors que Saint-Étienne en espère 20. Un écart non négligeable qui freine pour l’instant la finalisation du dossier.

À Saint-Étienne, on ne doute pas du potentiel du Belge et il est hors de question de le laisser filer pour une somme jugée insuffisante. Le club a l’habitude de valoriser ses jeunes talents et n’a pas l’intention de déroger à cette règle.

Le transfert semble sur de bons rails. Si les deux clubs trouvent un terrain d’entente dans les prochains jours, Stassin pourrait retrouver la Ligue 1 cet été, cette fois sous les couleurs Sang et Or.