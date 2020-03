Un match mythique de Bundesliga à son tour à huis clos !

Après Juventus-Inter Milan hier, c'est un autre match emblématique du football européen qui se déroulera à huis clos à cause du coronavirus.

En effet, c'est désormais au tour du derby de la Ruhr, opposant Schalke et Dortmund, de se dérouler à huis clos, comme vient de l'annoncer officiellement le Borussia. La rencontre aura donc lieu samedi prochain dans un stade vide, sans le moindre spectateur.

Une mesure contraignante qui a pour but d'endiguer la propagation du coronavirus en Allemagne et qui prive ce match historique de sa saveur particulière. D'autant plus que le mythique mur jaune sera donc complètement vide, lui qui est habituellement si plein. Une déception pour tout fans de football.