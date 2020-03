🎥 Élisez le plus beau but de l'Excelsior Virton cette saison !

Quelle incroyable saison pour l'Excelsior Virton, premier au classement général de la D1B ! Les promus gaumais ont outrepassé toutes les attentes.

L'Excelsior Virton, en attendant de savoir s'il disputera ou non ses premiers PO2 au terme d'une saison exceptionnelle qui a vu les Gaumais terminer premiers au classement général de D1B (sans remporter de tranche), a demandé à ses supporters d'élire le plus beau but de la saison. Les buts de Koré, Couturier, Stelvio, Jordanov et Ribeiro Costa, tous plus beaux les uns que les autres, sont ainsi soumis aux votes ...