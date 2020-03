Officiel : la Premier League et tout le football anglais resteront suspendus jusque fin avril

La FA et les différentes ligues anglaises de football ont décidé d'étendre la suspension de leurs compétitions jusque fin avril.

Jusqu'ici, la suspension des championnats de la FA, de l'EFL (divisions inférieures) et des championnats féminins était officielle jusqu'au 4 avril, mais sans surprise, la réunion des Ligues et des clubs ce jeudi a amené un communiqué conjoint annonçant la remise de toutes les compétitions anglaises jusqu'au 30 avril prochain.

Via ce communiqué, la FA, l'EFL, la Premier League et les instances du football féminin ont également convenu que la limite fixée par la FA pour terminer le championnat, habituellement le 1er juin, serait repoussée afin de permettre de terminer les championnats en cours dans la mesure du possible, ce que le report de l'Euro 2020 rend envisageable si la situation sanitaire mondiale liée à la pandémie de coronavirus se calme. Un nouveau point devrait être effectué d'ici quelques semaines ...