Un milieu de Naples attire les convoitises des grands clubs

Le milieu espagnol sera sans doute une des attractions du prochain mercato estival.

Auteur d'une belle saison avec Naples, Fabian Ruiz est suivi par les cadors européens. Après deux saisons en Italie, l'Espagnol a pris une dimension supérieure notamment en devenant international espagnol.

Son agent Alvaro Torres a confirmé les intérêts pour le milieu de 24 ans dans les colonnes du journal Marca : "Des clubs ont pris contact pour lui. Certains m'interrogent régulièrement sur lui, sur sa situation et nous en avons informé Naples. Pour le moment, Fabian se concentre sur le Napoli et on verra à la fin de saison."

Acheté en 2018 par le club italien pour 30 millions d'euros au Betis, Fabian Ruiz peut compter sur l'intérêt de certains clubs comme le Real, le Barça, Liverpool ou encore le Bayern ... Rien que ça.