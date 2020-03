José Mourinho fait un beau geste dans la lutte contre le coronavirus

José Mourinho s'est ainsi mobilisé pour l'association Age UK London, qui vient en aide aux personnes âgées, et a aidé à la distribution de biens essentiels en faveur des personnes âgées et spécialement touchées par la crise du coronavirus. Un beau geste du Special One, dont l'image ne correspond pas toujours à la personnalité dans le privé ...

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act 👏



(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ