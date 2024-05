Un retour en Jupiler Pro League pour Dennis Praet ? "Les équipes belges peuvent m'appeler"

En manque de temps de jeu à Leicester, Dennis Praet pourrait quitter l'Angleterre cet été... pour faire son retour en Belgique ?

Dennis Praet sort d'une saison difficile avec Leicester City. Les Foxes sont de retour en Premier League, mais le Belge ne compte que 15% du temps de jeu possible en championnat, et a surtout aligné les montées au jeu.

À l'approche du mercato, la grande question de pose donc. Tout juste promu en Premier League, Leicester va probablement recruter pendant l'été, et les joueurs qui ont reçu peu de temps de jeu cette saison en Championship ne doivent, bien sûr, pas s'attendre à jouer davantage la saison prochaine. Un départ est donc à l'ordre du jour pour le médian de 29 ans.

"Les équipes belges peuvent toujours m'appeler. Je suis ouvert à tous les pays. En Europe, du moins" lance celui qui compte 15 sélections avec les Diables Rouges dans les colonnes du Nieuwsblad.

Dennis Praet de retour en Jupiler Pro League ?

L'hiver dernier, l'Antwerp avait frappé à la porte et s'était montré insistant, mais Praet a décrété que ce n'était pas le bon moment. Si aucun accord n'avait pu être trouvé, signer au Great Old reste une possibilité... comme un retour à Anderlecht, bien sûr. "Je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'avenir" s'amuse-t-il.

Mais si le milieu de terrain a l'embarras du choix, il retournera en Italie. "J'ai joué trois ans à la Sampdoria et un an à Turin et ce furent mes meilleures années à l'étranger. La vie en Italie est belle et je parle la langue" a-t-il conclu.