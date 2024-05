🎥 Scènes incroyables en France : les joueurs renvoient les fumigènes... à leurs propres supporters !

En 2020-2021, l'ES Troyes AC remportait encore la Ligue 2, et était promu au plus haut échelon du football français. Descendu la saison suivante, le club détenu par le City Football Group a souvent fait l'ascenseur au cours des dix dernières années.

Mais d'habitude, lorsque le club redescendait en deuxième division, c'était pour directement rejouer la montée. Mais, une saison calamiteuse plus tard, Troyes devait s'imposer contre Valenciennes afin de ne pas quitter la Ligue 2... pour la Nationale.

Si Simon Elisor a donné l'avantage aux locaux après moins de dix minutes, le Néerlandais Nick Venema a répondu à l'heure de jeu, scellant ainsi le score de la partie.

Les supporters de Troyes en ont eu assez. Ils ont lancé des dizaines de fumigènes sur la pelouse, dont certains en direction de Jean Louchet, le gardien adverse. Ils ont aussi chanté "merci City", ironiquement, bien sûr.

Le plus fou, c'est la scène de Junior Olaitan et ses coéquipiers, qui renvoient les fumigènes... directement vers leurs supporters. Le match a été arrêté, et n'a jamais repris. Deux journées avant la fin de la saison, Troyes compte sept points de retard sur Dunkerque, premier sauvé, et est officiellement relégué.

Le City Football Group gère évidemment Manchester City, mais aussi Lommel et Gérone. Les Catalans ont longtemps joué le titre en Liga et vont probablement découvrir la Ligue des Champions, Lommel est en lice pour monter en Jupiler Pro League : Troyes est l'échec de ce groupe, l'unique. Ce qui fait encore plus mal aux fans, qui se demandent pourquoi, eux aussi, ne peuvent pas avoir droit au bonheur.

