Cameron Puertas a bien failli quitter l'Union avant d'exploser : "Je suis sorti de cette épreuve plus fort"

Avec quinze assists, Cameron Puertas est le meilleur passeur du championnat de Belgique. Pourtant, le milieu de terrain aurait pu quitter l'Union dès l'année dernière.

Toutefois, l'été dernier, le Suisse aurait pu quitter le Parc Duden. En manque de temps de jeu sous les ordres de Karel Geraerts, il aurait quitté le navire si le T1 était resté.

"J'en avais parlé au club, mais ils m'ont demandé d'attendre l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Heureusement, c'est arrivé. Blessin est venu et m'a tout de suite permis de jouer en toute confiance" a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au Nieuwsblad.

Cameron Puertas a failli quitter l'Union l'été dernier

La saison dernière, Cameron Puertas a été victime de la concurrence. C'est surtout le départ de Teddy Teuma qui lui a permis de se faire une place au soleil.

"Lazare, Senne Lynen, Teddy, les milieux ont tous bien joué. Ça marchait, on gagnait à chaque fois ou presque. C'est donc normal qu'ils jouaient, même si je pense que je méritais aussi une chance. Maintenant, je respecte ces choix et mentalement, je suis sorti de cette épreuve plus fort" a conclu Cameron Puertas, qui quittera peut-être l'Union cet été... mais pour une belle destination, pas pour s'enfuir retrouver du temps de jeu.