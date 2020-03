Les supporters du FC Liège se mobilisent : "Même confinés, nous pouvons aider"

Face à la pandémie de coronavirus, les supporters du matricule 4 ont décidé de se mobiliser pour récolter un maximum de fonds pour venir en aide aux hôpitaux liégeois.

Les supporters du FC Liège, connus pour leur grande capacité de mobilisation, ont lancé l’opération "Liège-sur-vivra", un appel aux dons (compte BE 30 611 5030070 11) dans le but de récolter 35.000 euros, soit le coût d’un respirateur. En 2011, ils avaient réuni la somme de 80.000 euros pour sauver le matricule 4. Les 8.000 euros restants au sein de la cagnotte qui devaient être destinés à l'aménagement d'un local d'accueil et de stockage du matériel, seront la mise de départ de cet appel au don dans la lutte contre le coronavirus.

"Nous voulons aider un maximum de gens", nous confie Raphaël Schmitz, l'un des supporters à la base de cette initiative. "Liège depuis 1994, c'est l'entraide et la débrouille. Même confinés, nous pouvons aider. C'est dans ces moments-ci qu'il faut se mobiliser et faire preuve de solidarité. Des vies sont en jeu et nous voulons nous rendre utiles. Nous sommes sur plusieurs fronts : nous sommes allés distribuer des masques aux hôpitaux liégeois et distribuons de la soupe aux SDF au Parc Astrid", explique-t-il.

Une somme de 22752,45 euros a déjà été récoltée. "Nos 8.000 euros, 4.000 euros de la section rugby et 10.552 euros de dons de personnes. Nous sommes déjà quasi aux deux tiers de notre objectif. Les autres sections sportives de notre famille liégeoise devraient également bouger et puis ce mercredi, il y aura la vente aux enchères mise en place par le RFC Liège. Merci au staff et au club qui ont été très réactifs. Il y aura de très belles pièces et je peux même dire que quelques joueurs extérieurs se sont prêtés au jeu", ajoute Raphaël Schmitz à propos de la vente aux enchères qui aura lieu sur la page Facebook du club à partir de ce mercredi.

Les supporters du FC Liège espèrent que leur iniative sera reprise partout en Belgique. "Nous faisons face à une situation dramatique. Nous devons nous serrer les coudes. Nous espérons atteindre notre objectif et offrir un respirateur afin d'aider à sauver des vies, mais aussi faire office de caisse de résonnance auprès des autres clubs en Belgique. C'est tous ensemble que nous combattrons ce virus", a conclu Raphaël Schmitz.