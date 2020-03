Le chef des ultras de l'Atalanta demande la fin de la saison : "Bergame passe avant tout"

Bergame est l'une des villes les plus touchées par l'épidémie de coronavirus. Les supporters de l'Atalanta ont donc réclamé la fin de la saison.

Via une lettre ouverte, le chef des Ultras de l'Atalanta Bergame a demandé à ce que le championnat de Serie A ne continue pas cette saison, et ce même s'il était possible de reprendre les rencontres à huis-clos. "Exulter pour un but de Papu (Gomez) n'a plus aucun sens (...) Bergame et sa population passent avant tout. Je pense spontanément que la saison de l'Atalanta est terminée".