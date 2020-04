Pepe Reina se confie concernant le coronavirus : "L'air ne pouvait pas passer"

Le portier espagnol avait rejoint Aston Villa en provenance de l'AC Milan en janvier.

Pepe Reina a vécu un combat contre le coronavirus, et le gardien espagnol a admis qu'il avait peur en luttant pour avoir de l'air. Il a dû s'auto-isoler dès la première manifestation des symptômes.

"J'ai eu de la fièvre, de la toux et des maux de tête qui n'ont jamais disparu", a-t-il expliqué au Corriere dello Sport. "Je me sentais fatigué et j'avais peur quand j'ai eu le souffle coupé pendant 25 minutes. C'était comme si ma gorge était fermée et que l'air ne pouvait pas passer. J'ai passé les sept ou huit premiers jours enfermés dans une pièce", a conclu le portier espagnol.