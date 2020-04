Le confinement fait réfléchir KDB: "Jouer deux ans de plus"

Le manque de ballon se fait sentir dans l'esprit de Kevin De Bruyne.

À l'arrêt depuis trois semaines, Kevin De Bruyne commence à ressentir un besoin viscéral de refouler le gazon balle au pied. Et il l'a confirmé dans une live Instagram au cours duquel il discutait avec Axel Witsel et Romelu Lukaku. "Avec ce lockdown, je prends conscience que je ne suis pas fait pour rester à la maison."

Et ces quelques semaines (ou quelques mois?) d'abstinence vont peut-être inciter Kevin De Bruyne à jouer le plus longtemps possible. "J'ai dit à ma femme que j'allais jouer deux ans de plus au football." Une bonne nouvelle pour les nombreux fans de KDB, qui, à 29 ans, a encore quelques belles années devant lui...