Officiel : à Charleroi depuis trois ans, il s'en va renforcer un autre club de Pro League

Charleroi se préparait depuis plusieurs jours à perdre son adjoint Rudy Cossey. Son départ est désormais officiel.

Si plusieurs joueurs de Charleroi sont convoités sur le marché après leur belle fin de saison, il en est de même pour le staff. L'entraîneur adjoint Rudy Cossey était ainsi très demandé en cette intersaison.

Il va finalement rejoindre le staff de David Hubert à Louvain. Du côté de Den Dreef, cela fait plusieurs jours que l'opération a été rendue publique. Mais Charleroi n'avait toujours rien communiqué.

Rigueur et professionnalisme

C'est chose faite : sur leurs réseaux sociaux, les Zèbres ont dit au revoir à celui qui est désormais leur ancien entraîneur adjoint.

"Fort de son expérience et de son expertise, Rudi Cossey a su s’intégrer au projet zébré avec rigueur et professionnalisme. Homme de terrain apprécié pour sa discrétion et son implication, il rejoint désormais l’OH Louvain, où il poursuivra sa carrière. Le Royal Charleroi Sporting Club remercie chaleureusement Rudi pour son travail durant ces trois années, et lui souhaite le meilleur pour la suite. Dank u wel, Rudi", peut-on lire dans le communiqué.

Rudy Cossey était arrivé à Charleroi il y a trois ans pour renforcer le staff d'Edward Still, il a également collaboré avec Felice Mazzu et Rik De Mil, le voilà parti pour de nouvelles aventures sous les ordres de David Hubert.